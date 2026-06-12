女優杉咲花（２８）が東京都内で行われたプライムビデオの連続ドラマ「クロエマ」（１２日配信スタート）のイベントに登場した姿が話題になっている。Ｗ主演の多部未華子（３７）と登場。最近ドラマなどでは前髪パッツンのショート髪のイメージがあるが、イベントではセンター分けのボブ髪で姿をみせ、美形が際立っていた。ネットでも話題になり「ビジュ良すぎる」「髪切りたくなる」「やたらとビジュがいい、今の杉咲さん」