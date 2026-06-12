◇ナ・リーグドジャース8−6パイレーツ（2026年6月11日ピッツバーグ）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に先発。5回途中に負傷降板し、8勝目はつかめなかった。4回まで相手打線を2安打に封じていたが、5−0の5回、フローレスにソロ本塁打を浴びると、2死一塁からラウにも2ランを浴び2点差に迫られた。さらに、次打者・レイノルズの打球が左足に直撃。打球