１２日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、女子御三家と呼ばれる名門学校のＯＧ３人が出演し「華の女子御三家ＳＰ」を放送した。女子御三家と呼ばれる桜蔭学園、雙葉学園、女子学院出身の３人が登場。桜蔭学園からは、チームみらいの安野貴博氏の妻で編集者の黒岩里奈氏、雙葉学園からは元フジの高橋真麻、女子学院からは元日テレの馬場典子が登場だ。特に番組初登場の馬場は、直毛のショートヘアのイメージだったが