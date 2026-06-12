女優木村多江（55）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。独自の教育方針を明かした。この日、VTRで登場した親友の女優坂井真紀からは、木村がスポーツ観戦などで熱い姿を見せることや、子育ても熱いと明かされた。坂井は「娘さんが学校でダンスをやらなきゃいけなくて、多江ちゃんはダンスが上手だから見本を見せてたんですけど、すごく本意気でした。ジャズ系なのかな…。ステージ？ここ…ぐらい。か