新千歳空港＝北海道千歳市（共同通信社ヘリから）国土交通省新千歳空港事務所によると、12日午前10時45分ごろ、台北発札幌行きタイガーエア台湾234便から「コックピットで煙が発生している」との情報が入った。同機は新千歳空港に緊急着陸した。けが人の情報は入っていない。同機には乗客乗員計179人が搭乗。空港では一部の滑走路が一時閉鎖された。