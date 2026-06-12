タイの首都バンコクで2015年、140人あまりが死傷した爆弾テロ事件で、被告の男2人に死刑判決が言い渡されました。2015年8月、バンコクの観光名所「エラワンの祠（ほこら）」で、爆弾入りのリュックサックが爆発し、外国人観光客ら20人が死亡し、日本人駐在員の男性を含む126人がけがをしました。計画殺人などの罪に問われた中国・新疆ウイグル自治区出身とされるアデム・カラダグ被告とユスフ・マイライリ被告に対し、タイの裁判所