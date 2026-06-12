12日午前11時20分ころ、男が新潟市中央区笹口1で通行中の男性の腕を、刃物のようなもので切り付け、北の方角に徒歩で逃走したということです。歩行者の男性は軽傷ということです。通報を頼まれた人が「歩いていたら腕を切りつけられた人がいる。その男は逃走していなくなったようだ」と110番通報しました。男性は通行中、腕を刃物のようなもので、突然切り付けられたということです。また男性によると後ろから切り付けられたという