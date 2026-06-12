『臆病な犬』がする行動５選 愛犬の不安そうな様子を見るたびに「大丈夫かな？」「どうしてこんなに臆病なんだろう」と不安に思うことはありませんか。ビビリな反応を見るたび、ストレスを抱えていないか心配になりますよね。 まずは、臆病な犬がよく見せる行動を見ていきましょう。 1.人や他の犬に吠える 犬が強い不安や恐怖を感じたとき、その対象に対して吠えたり唸ったりと攻撃的な態度をとることがあります。