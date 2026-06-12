アジア・太平洋地域の青年会議所が集う国際会議、「ASPAC新潟大会」が11日、開幕しました。「ASPAC」は、国際青年会議所のアジア・太平洋地域の国が参加する国際会議で、国内では4年ぶりです。新潟での開催は初めてで、世界およそ50か国から8000人以上の青年会議所メンバーが新潟に集まります。11日行われたオープニングセレモニーでは、佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団・鼓童のパフォーマンスが披露さ