日本代表キャプテンの悲報に、所属クラブのファンも心を痛めているようだ。日本サッカー協会は６月12日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーからMF遠藤航が怪我のため離脱すると発表した。また同日、遠藤は自身のXを更新。負傷による離脱を報告するとともに、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と綴り、日本代表から退く決断を明かした。突然の知らせは海外にも広がった。遠藤が所属するプレ