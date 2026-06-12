サッカー・ワールドカップが開幕し、広島市内の百貨店では関連グッズの販売が始まりました。福屋広島駅前店の1階には「アディダスFIFAワールドカップストア」が設けられ、約250種類の関連商品が並んでいます。中でも日本代表のアウェーユニホームは、売り切れが続出するほどの人気です。この店の在庫はキッズサイズのみということです。■客「日本代表はアウェーユニホームがあったら、