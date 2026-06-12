All About ニュース編集部は5月26日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「玉森裕太出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「玉森裕太の出演作で好きなドラマ」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：『ごくせん 卒業スペシャル』（高杉怜太）／56票2位にランクインしたのは、『ごくせん 卒業スペシャル』（日本テレビ系）です。2009年に放送された、大人気学園