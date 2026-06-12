県は、手足口病の感染者数が基準値を上回ったとして、2年ぶりに「流行警報」を発表しました。 県が発表した今月1日からの1週間の感染症の発生状況によりますと、県内31の医療機関で確認された「手足口病」の患者数は、前の週より92人多い223人でした。 定点あたりでは7.19人で流行警報の基準となる「5人」を上回り、警報の発表は2024年6月以来、2年ぶりとなりました。 地区別でみると佐世保が30.25人で最も多く、