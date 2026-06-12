ANA公式X（旧Twitter）は6月11日に投稿を更新。国内線サービスのリニューアルに伴うお詫びとお知らせを投稿しました。【投稿】ANAのお詫びシステムの不具合についてお詫び同アカウントは「この度は国内線サービスのリニューアルに伴い、お客様には多大なるご不便とご心配をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます」とつづり、お知らせを投稿しています。公式Webサイトやアプリからの予約・購入・照会・チェックイン等のシス