俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは6月10日、投稿を更新。橋本さんがドレスアップした美しい姿を披露しました。【写真】橋本環奈のドレスアップした美しい姿「環奈ちゃんは何色も似合いますね〜」同アカウントは「ClimbersＸ2026にお越しいただいた皆さまありがとうございました！」とつづり、1枚の写真を投稿。同日に東京ビッグサイトで開催されたビジネスイベント「Climbers X LIVE 2026」に登壇した橋