伝説の“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、本日（6月12日）より全国公開された。全国公開に先駆けて実施されたIMAX先行上映では、全国62館で1日70回上映され、都心部を中心に満席回が続出。日比谷、新宿、池袋の劇場では全回満席となり、週末3日間で興行収入1億320万円を記録する好スタートを切った。【動画】『Michael／マイケル』ジュリアーノのインタビュー映像本作で