熊本市の姉妹都市、アメリカ・サンアントニオ市の高校生が熊本市を訪れています。 【写真を見る】「サンキュー！」笑顔で日米交流サンアントニオ市の高校生が熊本へ サンアントニオの高校生来熊 熊本市国際交流会館を訪れたサンアントニオ市の高校生は、熊本市立必由館高校の生徒と交流しました。 今回の訪問は、日本とアメリカの架け橋として活躍した白根直子さんの財団が実施しているもので、この財団は日本とアメリ