69年前に建設され、阪神・淡路大震災で被災した神戸市役所の2号館の建て替え工事の起工式が行われました。 午前10時半頃、建て替えられる神戸市役所本庁舎の2号館の起工式が行われました。 1957年に建設された地上8階建ての2号館は阪神・淡路大震災で被災し、6階部分が崩壊しましたが、改修工事を経て使用され続けてきました。 2号館は老朽化により建て替えられることになっていて、市によりますと、建て替え後のビルは