5月に1000万円以上の負債を抱えて倒産した熊本県内の企業は9社でした。 民間の信用調査会社、東京経済熊本支社によりますと、5月に倒産した県内の企業は9社で、負債総額は4億3500万円だったということです。 倒産件数、負債総額ともに、去年の同時期を上回っていて、業種別では「卸売業」「サービス業」「漁業」「建設業」でそれぞれ2社、「小売業」で1社が倒産しました。 原因としては「受注・売り上げ不振」が7社で最も