「トランプ・ケネディ・センター」に名称が変更された総合文化施設＝11日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は11日、総合文化施設ケネディ・センターの名称を「トランプ・ケネディ・センター」に変更したのは違法だとしたワシントンの連邦地裁の決定を不服として、連邦高裁に上訴した。ロイター通信が伝えた。連邦地裁は5月、名称変更の手続きに問題があるとして、トランプ大統領の名前を削除す