【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１１日、ホワイトハウスで記者団に、イランとの協議が「決着に至った」と述べ、戦闘終結に向けた「覚書」の署名式が今週末にも欧州で開かれるとの見通しを示した。一方、イラン側は「最終的な結論には達していない」と反論した。トランプ氏はこれまで何度も「合意間近」と発言してきた経緯がある。合意に達するかは予断を許さない。トランプ氏は予告してい