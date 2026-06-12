ロッテは12日、6月21日の楽天戦で千葉県内に本拠地を置くプロスポーツチームの選手が来場することになったと発表した。当日は「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」と題し、「スポーツを通して千葉を盛り上げ、地域を活性化させていく」という想いをきっかけに、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、アルティーリ千葉、千葉ジェッツの4チームを迎え、マリーンズを含めた計5つのプロスポーツチームが、競技の垣根を越えて