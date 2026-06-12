夜に洗濯をして浴室乾燥機を朝までつけっぱなしにすると、「電気代がかなり高くなるのでは？ 」と不安になる方も多いでしょう。特に最近は電気料金の値上がりが続いているため、毎日使う設備のコストは気になりますよね。 結論からいうと、浴室乾燥機を8時間使った場合の電気代は、機種によって差はありますが、120～350円程度が目安です。ただし、使い方や乾燥方式によって電気代は大きく変わります。 この記