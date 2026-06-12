ブラッド・ピット主演最新作『ハート・オブ・ビースト』が、2026年9月25日（金）に全世界同時公開されることが決定した。あわせてティザー予告が全世界同時解禁されている。 本作は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みを進める感動ドラマ。人間を寄せ付けない“魔の領域”ハート・オブ・ビーストに取り残さ