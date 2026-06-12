映画『トランスフォーマー』シリーズの新作映画に、「IT：ウェルカム・トゥ・デリー」のジェイソン・フックスが脚本家として起用されたことがわかった。米が報じている。 タイトルは未定。『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）後の物語を描くものになるという。同作のポストクレジットシーンでは、アンソニー・ラモス演じるノア・ディアスが、秘密組織G.I.ジョ&