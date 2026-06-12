「6月から病院でもキャンセル料がかかるようになる」というニュースを見て、不安に感じた人もいるのではないでしょうか。特に高齢の家族がいる場合、当日に体調が悪くなり受診できなくなることは珍しくありません。 しかし、今回の制度はすべての病院や診療所に一律で適用されるものではありません。また、体調不良などやむを得ない事情への対応は、各医療機関の運用によって異なります。 そこで今回は、病院