この記事の画像を見るにじさんじ所属のVTuber・ルンルンさんが、映画『黒牢城』をいち早く鑑賞。「時代劇はあまり触れてこなかった」というルンルンさんだが、「時代劇を見慣れていない人でも、観やすい作品」と太鼓判を押す。かわいらしいビジュアルと声で人気を集める一方、配信ではリスナーに寄り添う言葉でもたびたび話題になるルンルンさん。そんなルンルンさんが「時代劇初心者でもおもしろかった」と語る『黒牢城』の魅