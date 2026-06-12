『スター・ウォーズ』続3部作の“レイロ”ファンフィクションにルーツを持つ異色のロマンティック・コメディ映画『The Love Hypothesis（原題）』が、2026年9月23日よりPrime Videoで配信されることがわかった。米が報じている。 本作は、アリ・ヘイゼルウッドによる同名ベストセラー小説を映画化するもの。物語の主人公は、生物学を専攻する博士課程の学生オリーブ・スミス。友人を安心させるた