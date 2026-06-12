HBOドラマ「THE LAST OF US」シーズン3が、FIFAワールドカップの影響でカナダ・バンクーバーでの撮影を中断していることがわかった。あわせて、新キャストとして『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）のピーター・サースガードが加わることも発表された。 「THE LAST OF US」の撮影地・バンクーバーでは、ワールドカップ期間中に複数の試合