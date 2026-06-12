この記事の画像を見るにじさんじ所属のVTuber・ルンルンさんが、映画『黒牢城』をいち早く鑑賞。「時代劇はあまり触れてこなかった」というルンルンさんだが、「時代劇を見慣れていない人でも、観やすい作品」と太鼓判を押す。かわいらしいビジュアルと声で人気を集める一方、配信ではリスナーの悩みに寄り添うような言葉もたびたび話題になるルンルンさん。なぜ“時代劇初心者”のルンルンさんが『黒牢城』に惹かれたのか。そ