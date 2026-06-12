?予想屋マスター?こと平出心氏が１２日、Ｘを更新し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」の法律会議が開催されることを明かした。平出氏は「今日は第１回『令和の虎法律会議』。法律会議といっても大袈裟なものではなく、最低限のルールを決めるだけ。令和の虎が始まって７年。数々のトラブルが起きるたびにルールが増えてきましたが、昔は岩井さんの独断で決めていたものも多く、今の時代やメンバーに合わないものは廃止し