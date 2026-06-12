紅茶ブランド「Afternoon Tea」との過去最大コラボ「アフタヌーンティー」フェア 全国のファミリーマートでは、「Afternoon Tea」とのコラボフェアを2026年6月16日（火）からスタート！もはや定番人気といっても過言ではない「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料シリーズや、2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録している「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」はもちろん、今回はさらに新商品12種