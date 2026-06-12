AND2BLEが日本デビュー前から存在感を放っている。AND2BLEは5月26日にリリースした1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』で、日本の主要チャート上位にランクイン。正式デビュー前にもかかわらず、高い人気を集めている。【写真】AND2BLE、圧倒的な“顔面力”YHエンターテインメントは、「AND2BLEの『Sequence 01：Curiosity』が、タワーレコードの全店総合アルバム週間チャート（集計期間：2026年6月1日〜6月7日）で2位を記