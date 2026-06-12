TWICEのサナが、女神のような美貌を披露した。6月11日、サナはソウル・平倉洞（ピョンチャンドン）で開催された高級ウォッチブランド「タグ・ホイヤー」のイベントに出席した。【独自写真】サナ、“女神”と見紛うほどの美貌この日サナは、スパンコールが施されたマーメイドドレスをまとって登場。肩のラインを美しく見せるオフショルダーデザインで、上品かつ優雅な雰囲気を漂わせた。カメラに向かって柔らかな笑みを浮かべながら