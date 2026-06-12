俳優出身の実業家イ・フィリップ（45）が、3児の父となった。イ・フィリップの妻であり、元バレリーナで実業家のパク・ヒョンソンは6月11日、自身のSNSを通じて第3子出産を報告した。【写真】今年で53歳、白髪混じりの“ヨン様”パク・ヒョンソンは「第3子となる娘を無事に出産しました」とし、「私も赤ちゃんも健康で、自然分娩で元気に生まれてきてくれました」と伝えた。続けて、「シャワーを浴びている最中に陣痛が3回も来て、