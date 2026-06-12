【女子旅プレス＝2026/06/12】茅乃舎より、日本の食文化やだし文化を五感で体験できる旗艦店「京都祇園 茅乃舎」がグランドオープン。限定商品や全国初の分店をお披露目した。【写真】「京都祇園 茅乃舎」内部の様子◆日本の食文化を発信する新たな拠点「京都祇園 茅乃舎」「京都祇園 茅乃舎」は、だしの文化を五感で体験できる新たな旗艦店。窓格子や一文字瓦、駒寄せといった建築要素を備えた一軒家で、伝統的な町家様式を踏襲。