【モデルプレス＝2026/06/12】超特急のリョウガ（船津稜雅）、ユーキ（村田祐基）、タレントの若槻千夏が12日、都内で開催された「CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event」記者発表会に出席。若槻が超特急を絶賛していた芸人を明かした。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆若槻千夏、超特急を絶賛した芸人明かす「今後さらに芸能界でこれから50年先も長く愛され輝き続けるために、若槻さんから見てお二人がこれ