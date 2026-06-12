【モデルプレス＝2026/06/12】俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（毎週土曜よる9時〜）より、キャストが一斉にクランクアップを迎え、コメントが到着した。【写真】「タツキ先生は甘すぎる！」で大学生役、急成長した子役出身17歳俳優◆町田啓太主演「タツキ先生は甘すぎる！」クランクアップ学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に、時に笑い、泣き