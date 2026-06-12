松屋フーズが展開するとんかつチェーンの松のやは、6月16日(火)10時より、「シュクメルリ」を一部店舗を除く全国の松のやで販売する。松屋フーズ創業60周年を記念したメニューとして、松屋で販売のたびに話題を呼ぶジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ」と、松のや自慢のかつを組み合わせた期間限定メニューが登場する。松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にんにくのガツンとした風味が効