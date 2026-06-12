イランで「チャイ・ハーネ」と呼ばれる伝統的な喫茶店。ハーネは「家」の意で、庶民の憩いの場となっている＝2022年1月24日、テヘラン、飯島健太撮影 テレビや新聞を見れば、連日、中東イランをめぐる緊迫した情勢が伝えられています。日本の多くの人々にとって、イランと聞けば、アメリカやイスラエルと対立する「抑圧された国」というイメージを抱くかもしれません。しかし、現地の人々の日常には、私たちの想像以上