フリーの谷尻萌アナウンサーが浴衣姿を公開し話題となっている。谷尻アナは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「こんばんはお疲れさまです！どんな木曜日をお過ごしですか？今朝のめざましテレビのエンタメインタビューをチェックして下さった方もありがとう」と書き始めると続けて「浴衣ショット載せておきます〜私は紫陽花（アジサイ）は水色、かき氷はいちごが好きやわぁ」とつづりあじさいをバックに、ピンク色