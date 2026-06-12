２００２年サッカー日韓Ｗ杯の日本代表監督を務め、１６強に導いたフィリップ・トルシエ氏が、北中米Ｗ杯に臨む森保ジャパンについて語った。トルシエ氏は１２日までに、在日フランス大使館の公式ＳＮＳに登場。４大会連続でＷ杯に出場した元日本代表ＧＫ川島永嗣とともに大使館を訪れ、大会の展望を明かした。「最も印象的な選手は？」との質問にトルシエ氏は「私は伊東ですね」と２度目のＷ杯となるＭＦ伊東純也を挙げ、「