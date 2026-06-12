九州工業大学が開発した超小型衛星を搭載した、H3ロケット6号機が12日、打ち上げられました。 H3ロケット6号機は、午前9時53分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。ロケットには、九州工業大学の学生や研究者たちが3年半かけて開発した、超小型衛星「VERTECS（ヴァーテックス）」が搭載されています。 北九州市戸畑区の九州工業大学では、H3ロケットが打ち上がった瞬間、学生たちおよそ1