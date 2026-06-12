巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１２日、仙台から帰京し、同日から１軍昇格するリチャード内野手（２６）についてコメントした。「元気良いですから。またいいきっかけというか、勢いつけてもらえればと思います。今いるメンバーも調子がいい選手が多いですから。いい意味で頭を悩ますところはありますね」と攻撃陣の活性化を期待した。リチャードは３月のオープン戦で死球を受けて左第５中手骨を骨折。５月２日の２軍・広島