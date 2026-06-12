日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「纏わる」はなんて読む？とても複雑な字形をした漢字「纏」。その訓読み「纏わる」は、関連するという意味の言葉です。いったい、なんと読むのかかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「まつわる