第６７回宝塚記念・Ｇ１は１４日、阪神競馬場で行われる。当日の超豪華なメンバーのほかに、宝塚記念前日の１３日に来場する異色のゲストにも注目が集まっている。１１日の阪神競馬場の公式Ｘで「６／１３（土）はＭｒ．マリックによる超魔術ショーも！見どころ満載の２日間！阪神競馬場で特別な週末をお楽しみください」と告知されており、「競馬場で巻き起こる、超魔術の奇跡！」という見出しとともに、サングラス姿で両手を