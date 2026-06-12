プロ野球の中日や楽天で活躍した山〓武司さんの長男（29）が、高級腕時計をだまし取ったとして詐欺の疑いで逮捕された。報道によると、長男は2024年11月、会社役員の男性に「腕時計を預けてもらえば、海外のオークションに出品して高値で売却できる」などと持ちかけ、時価685万円の時計をだまし取った疑いを持たれている。その後、代金が支払われないことを不審に思った男性に対し、長男は名古屋市内の質店で換金したと説明してい