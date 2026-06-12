流麗なラインとテーパー状のリヤデザインが特徴のクロスオーバー・ファストバックとして登場 ランチア・ガンマ｜Lancia Gamma ランチアがガンマの名を42年ぶりに復活させる。「Gamma（ガンマ）」は1976年から1984年まで製造・販売されたミドルサイズモデルで、2ドアノッチバックのクーペと4ドアファストバック（ベルリーナ）がラインナップされていた。ランチアはこのたび、ブランドの進