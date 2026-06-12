政府は、首都直下地震について、対策の方針などを示す「基本計画」を11年ぶりに変更し、今後10年の間に、想定される死者を半数以下に減らすなどの目標を掲げました。政府はきょう、首都直下地震の対策方針などを示す「基本計画」の変更を閣議決定しました。去年見直された被害想定では最悪の場合、死者1万8000人、40万棟の建物が全壊・焼失するとされていますが、新たな基本計画では、今後10年間でいずれも半数以上削減することを