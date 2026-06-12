「超特急」のメンバーであるリョウガさん、ユーキさん、タレントの若槻千夏さんが光発電技術「エコ・ドライブ」の誕生50周年記念『CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event』に登場しました。【写真を見る】【超特急リョウガ＆ユーキ】「メロいの擬人化」「ライブ中輝いている」イベントで褒め合い若槻千夏からも「お互いを照らし合ってる」と太鼓判超特急のリョウガさんと、ユーキさんは太陽光に限らず、室内のわずかな光で、